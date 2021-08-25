Türkiye büyük bir dayanışma ile yaralarını sarıyor. Yardımlar bu kez Tekirdağ'dan yola çıktı.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyada toplanan 3 tır yardım malzemesi selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Sel bölgesine yardımlar sürüyor

Tırların Kastamonu'ya hareketi öncesi Ergene ilçesinde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Şentop, AFAD'ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile yürütülen yardım kampanyalarının sürdüğünü belirterek bölgeye yardımların devam edeceğini vurguladı.

Tırlarda, 1279 gıda paketi, 109 koli hijyen paketi, bin 184 su, muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunuyor.