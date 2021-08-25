Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'dan sel bölgesine 3 tır yardım malzemesi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi. Tırların uğurlanma törenine TBMM Mustafa Şentop da katıldı. Şentop, bölgeye yardımların devam edeceğini söyledi.
Türkiye büyük bir dayanışma ile yaralarını sarıyor. Yardımlar bu kez Tekirdağ'dan yola çıktı.
Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyada toplanan 3 tır yardım malzemesi selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.
Sel bölgesine yardımlar sürüyor
Tırların Kastamonu'ya hareketi öncesi Ergene ilçesinde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mustafa Şentop, AFAD'ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile yürütülen yardım kampanyalarının sürdüğünü belirterek bölgeye yardımların devam edeceğini vurguladı.
Tırlarda, 1279 gıda paketi, 109 koli hijyen paketi, bin 184 su, muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunuyor.
Etiketler: Kastamonu Mustafa Şentop TBMM Tekirdağ
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