Dünyanın gündeminde olan Afganistan'daki durum Türkiye'nin de yakın takibinde.

Bu kapsamda diplomasi trafiği de sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

Biden çekilme tarihini onayladı

G7 ülkeleri Afganistan gündemiyle toplandı. Toplantıda Afganistan’dan tahliye için belirlenen 31 Ağustos tarihinin ertelenmesi masaya yatırıldı.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın çekilme tarihinin 31 Ağustos olduğunu onayladığını belirtti.