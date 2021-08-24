Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 7. ülke oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarında dünyada 7. sırada olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı.
Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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