Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Yargıtay
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