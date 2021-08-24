Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyaz Saray'dan Afganistan'dan çekilme açıklaması
[Fotoğraf: AA ]
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın G7 liderlerine, ABD'nin Kabil'deki görevinin 31 Ağustos'ta tamamlanmasının Taliban ile koordineye bağlı olduğunu söylediğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika ABD Joe Biden Beyaz Saray Afganistan Taliban
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