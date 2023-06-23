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TRT Haber
23.06.2023 08:04
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle bugün İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle buluşacak.
Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.