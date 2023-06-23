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Gündem
TRT Haber 23.06.2023 08:04

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle bugün İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle buluşacak.

Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

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