Terör örgütünden kaçış sürüyor: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe serisi operasyonları ile inlerine girilen terör örgütü PKK’dan kaçışın sürdüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/TR1UQPkvys