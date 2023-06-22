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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 22.06.2023 20:27

Terör örgütünden kaçış sürüyor: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Terör örgütünden kaçış sürüyor: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe serisi operasyonları ile inlerine girilen terör örgütü PKK’dan kaçışın sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı
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