Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.06.2023 00:24

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesini lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetledi

Bakanlık, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde Batı Şeria'da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Yine Batı Şeria'nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların yaptıkları saldırıları ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

​​​​​​​İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin, İsrail Devleti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Yahudi Yerleşimi Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Terör örgütünden kaçış sürüyor: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:31
ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
01:13
Sarallar suç örgütü davasında ara karar
00:35
Tunus'ta 48 saatte 3 göçmen teknesi battı: 3 ölü, 12 kayıp
00:26
Manisa'daki fabrika yangını saatlerdir söndürülemiyor
00:26
ABD'li çip üreticisi Micron Hindistan'a yatırım yapacak
00:10
BM: 2022'de PKK Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldı
Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu
Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ