Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan düzensiz göçmenler TCG Bozcaada korvetindeki personelin dikkati sayesinde tespit edildi.



10 gün önce denize açılmışlar

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti, 10 gün önce Lübnan’dan hareket ettiği belirlenen ve içinde 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekneyi tespit etti.

Teknede 1 ölü vardı

Teknede bir kişinin vefat ettiği görülürken, teknede bulunanların 5’inin çocuk, 10’unun da kadın olduğu belirlendi.

Yasadışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal korvetin revirinde tedaviye alındı.