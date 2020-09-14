TCG Bozcaada, Lübnan açıklarındaki göçmenleri ölümden kurtardı
TCG Bozcaada korveti, Lübnan açıklarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 37 düzensiz göçmeni tehlikeli sulardan kurtardı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan düzensiz göçmenler TCG Bozcaada korvetindeki personelin dikkati sayesinde tespit edildi.
10 gün önce denize açılmışlar
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti, 10 gün önce Lübnan’dan hareket ettiği belirlenen ve içinde 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekneyi tespit etti.
Teknede 1 ölü vardı
Teknede bir kişinin vefat ettiği görülürken, teknede bulunanların 5’inin çocuk, 10’unun da kadın olduğu belirlendi.
Yasadışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal korvetin revirinde tedaviye alındı.
BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan TCG BOZCAADA Korvetimiz, Lübnan açıklarında 37 kişiyi taşıyan ahşap bir tekne tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, tehlikeli sulardan kurtarıldı.https://t.co/PjkAutsLr3#MSB #TSK pic.twitter.com/czFATzaGby— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2020
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