Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı
[Fotograf: AA]
TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları götürüldü.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bu bölgelere askeri gemilerle yardım sevkiyatı yapılıyor.
İş makinesi, giyim, gıda, sağlık ekipmanlarının yanı sıra çok sayıda yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar, İskenderun Limanı'na ulaştı.
Gemiden indirilen iş makineleri ve yardım malzemeleri, afet bölgelerine sevk edildi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 12:53
- 12:53
- 12:47
- 12:36
- 12:54
Sıradaki Haber
Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz