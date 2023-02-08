Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kimi sarılıp gözyaşı döktü. Kimi ise beklentilerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, art arda meydana gelen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş ziyaretinde ilk durağı 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kent oldu.

Cumhurbaşkanı, çadır kentte kalanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Depremzedelerin taleplerini tek tek dinledi.

Erdoğan, daha sonra Pazarcık ilçesine geçti. Burada da depremden etkilenenler ile bir araya geldi.

Hatay da Erdoğan'ın gittiği illerden biriydi. Önce Güzelburç Mahallesi'nde, ardından İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı'nın deprem bölgesindeki son ziyareti Adana'ya oldu. Erdoğan, Zeray Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı, depremin vurduğu diğer illeri de ziyaret edecek.