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TRT Haber 31.10.2023 08:58

'TCG Anadolu' İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

'TCG Anadolu' İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin İstanbul'da halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Sarayburnu limanında bulunan gemi, 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

 

 

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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Cumhuriyetin 100. yılı Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu
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