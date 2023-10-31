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Gündem
TRT Haber 31.10.2023 00:29

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ile memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. İsrail'in Gazze'deki masumlara karşı tarihin en kanlı ve vahşi saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Filistin - İsrail Çatışması Memur
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