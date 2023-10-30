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Gündem
AA 30.10.2023 23:09

Bakan Fidan diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerde bulundu.

Bakan Fidan diplomatik temaslarda bulundu
[Fotograf: AA]

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.

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Hakan Fidan
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