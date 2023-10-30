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Gündem
TRT Haber 30.10.2023 22:31

Dışişleri'nden İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınadı. "Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" denildi.

Dışişleri'nden İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına kınama

Bakanlıktan, İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık, İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınadı.

Açıklamada, Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatlarının dahil, gerekli her türlü bilginin İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamayacağı vurgulandı.

İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı
İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı

"Bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir"

Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırıların, uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu belirtildi.

İsrail, "Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir" denildi.

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