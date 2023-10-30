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Gündem
AA 30.10.2023 21:26

AFAD'a yapılan bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bağış hesabında toplanan yaklaşık 122 milyar liranın, 63,5 milyar lirasının barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını açıkladı.

AFAD'a yapılan bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bağışların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bağış hesabında toplanan 121 milyar 940 milyon 635 bin 153 liradan 63 milyar 575 milyon 201 bin 110 liranın, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığı kaydedildi.

Afetzedelere harcanan miktarın 40 milyar 500 milyon 808 bin lirasını nakdi yardımlar, 23 milyar 74 milyon 393 bin 110 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.

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