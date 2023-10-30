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Gündem
AA 30.10.2023 20:54

Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milletvekili söz alacak

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'un yarınki birleşiminde, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla, mesajlarını iletmeleri için 100 milletvekiline söz hakkı vereceğini duyurdu.

Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milletvekili söz alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

TBMM Başkanvekili Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda, 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmelere geçmeden önce yaptığı konuşmada, dün Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün coşkuyla, onurla ve gururla kutlandığını anımsattı.

Bugün, Gazi Meclisin kabul ve ilan ettiği Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk iş günü olduğuna işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk iş gününü, ilk birleşimini Yüce Allah'ın adıyla, Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyorum.

Başta Cumhuriyetimizin banisi ve Cumhuriyetimizi kabul ve ilan eden Gazi Meclisimizin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi yüz yıl önce kabul ve ilan eden Gazi Meclisimizin şerefli her bir üyesini hayır, dua, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum; her birinin ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk iş günü olan bu vakitte bizlere Gazi Meclisimizin üyesi ve aziz Türk milletinin birer temsilcisi olma şerefi ve onurunu bahşeden Yüce Allah'a hamdediyor, şükrediyoruz. Umarım Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında aziz milletimizi ve devletimizi her alanda daha da geliştirecek, Cumhuriyetimizin demokratik cumhuriyet vasfını daha da güçlendirecek nice hayırlı ve yararlı çalışmalara ve eserlere imza atacaktır."

Bekir Bozdağ, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı olması dolayısıyla, yarın 100 milletvekiline birer dakikayla söz vereceğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına dair mesajlarını tarihe ve kayda geçirmek isteyen her milletvekilimizi yarınki oturumda mesajlarını iletmeye davet ediyorum" dedi.

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