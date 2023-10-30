Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.10.2023 20:01

İletişim Başkanı Altun'dan "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" paylaşımı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece havada, karada ve denizde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığını hatırlattı.

Yerli ve milli envanterle, meydanlardaki dijital kulelerle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmayla, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile gerçekleştirilen akrobasi gösterileriyle yüreklerdeki coşkunun dışa vurulduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri ile de gökyüzüne Türkiye Yüzyılı sevincimizi yansıttık. Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız."

ETİKETLER
Cumhuriyetin 100. yılı Fahrettin Altun
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:56
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milletvekili söz alacak
20:43
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: Tel el-Heva'da yaşananlar soykırımdır
20:38
Emine Erdoğan, BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Todt'u kabul etti
20:17
İsrail televizyonunda katliam sayacı: Bebeklere de 'terörist' dediler
19:43
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
19:41
İletişim Başkanlığı "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı
İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ