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Gündem
TRT Haber 30.10.2023 19:26

İletişim Başkanlığı "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail, Türkiye’ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD’ın bulunduğu bina ağır hasar aldı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail, Türkiye’ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD’ın bulunduğu bina ağır hasar aldı' iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu bina, Türk Kızılayı'nın inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposudur.

Uluslararası İnsanı Yardım Örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşma esastır.

Türk Kızılay’ı, Filistin Kızılayı'na bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır.

Ne AFAD ne de Türk Kızılayı'nın Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

 

AFAD'dan iddiaya ilişkin açıklama

AFAD sosyal medyadaki, "İsrail saldırılarında AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır." denildi.

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AFAD Filistin - İsrail Çatışması İletişim Başkanlığı
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