Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.10.2023 16:27

Fahrettin Altun'un makalesi Çin medyasında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kaleme aldığı "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesinin Çince çevirisi yayımlandı.

Fahrettin Altun'un makalesi Çin medyasında
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Altun'un makalesinin Çince çevirisi, Çin'in geniş okuyucu kitlesine sahip internet platformları Sina ve Sohu'nun haber portallarında yer aldı.

Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" başlıklı makalesi, çok sayıda etkileşim de aldı.

Makalede Altun'un, "Bağımsızlık ruhu ile inşa edilen Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran, istiklâl mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir." değerlendirmesine yer verildi.

Cumhuriyet'in asırlık geçmişindeki birikim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yılda ortaya koyduğu vizyon ile Türkiye'nin yeni bir yüzyılın kapılarını araladığının vurgulandığı makalede Altun'un, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda bir üst seviyeye taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaktan geri kalmayacağız." satırları aktarıldı.

ETİKETLER
Fahrettin Altun Çin
Sıradaki Haber
ABU Genel Kurulu'nda Türkiye'yi TRT temsil ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak
17:46
Düşen kovandan çıkan arıların soktuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı
17:37
MEB, "100. Yılında Cumhuriyet" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
17:42
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
17:55
Kassam'ın elindeki İsrailli esir: Netanyahu, İsraillilerin öldürülmesi senin için yeterli değil mi?
17:51
Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ