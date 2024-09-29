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Gündem
TRT Haber 29.09.2024 08:55

TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki en önemli gündem başlığı ekonomi olacak. İlk hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Sonrasında ise 2025 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunulacak.

TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de mesaisine başlıyor. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir değerlendirme toplantısı ile yeni döneme ilişkin mesajlarını paylaşacak. 30 Eylül'de Meclis'in yeni yasama yılını değerlendirecek.

1 Ekim Salı günü ise Meclis'in açılış oturumu gerçekleştirilecek. Meclis Genel Kurulu'ndaki açılış oturumunda tüm milletvekilleri hazır bulunacak.

Merkez Bankası Başkanı Karahan sunum yapacak

Meclis'in ilk mesaisinde ise gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

İkinci ekonomi başlığı bütçe olacak

Meclis'in ikinci ekonomi başlığında 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin de ekim ayında Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Kasım ayı itibariyle de Genel Kurul'da yapılacak görüşmeler, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

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TBMM Merkez Bankası Fatih Karahan Numan Kurtulmuş
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