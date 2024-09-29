Tatar: Adaya çözüm getirecek 'gerçekçi yeni bir pozisyon' geliştirdik

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York şehrinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York Türkevi'ndeki basın açıklamasında, ada barışı için yaptıkları yeni çalışmaları anlattı.

Tatar, "Kıbrıs'ta iki devletin iyi komşuluk ve iş birliği ilişkisi içinde bir arada yaşayabileceği, sürdürülebilir bir çözüm sağlayacak, gerçekçi yeni bir pozisyon sunuyorum" dedi.

Refah ve istikrara dayalı bir geleceğe bakmak istediklerini söyleyen Tatar, "Bunu başarmanın yolu, tükenmiş ve geçersiz bir temelde müzakerelerde ısrarcı olmamak, kalıbın dışında düşünmektir" diye konuştu.

Tatar: Egemen ve eşit bir platformda Rum kesimiyle her zaman görüşmeye hazırım

Cumhurbaşkanı Tatar, adada hidro-karbon yatırımları, su projeleri gibi çalışmaların Rum kesimiyle birlikte gerçekleştirilebileceği, göç dalgasına karşı iki tarafın birlikte hareket edebileceği temennilerini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tatar, "Genel Sekreter'e müzakere edilmiş bir çözüme olan bağlılığımı tekrarladım. İki tarafın eşitlik ve iki taraf için karşılıklı farklı konularda nasıl işbirliği yapabileceği konusundaki görüşlerimi sundum" dedi.

Tatar, "egemen ve eşit bir platformda" Rum kesimiyle her zaman görüşmeye hazır olduğu mesajını yineledi.

"Mücadelem halkımın temel insan haklarını geri kazanmaktır, vazgeçmeyeceğim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası toplumun Kıbrıs halkına yönelik insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısında bulunurken, "Son 60 yıldır uygulanan haksız izolasyonun kaldırılma zamanının geldiği" inancını paylaştı.

Tatar, "Mücadelem halkımın temel insan haklarını geri kazanmaktır, vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

"Kıbrıslı Rum lider şu anda bir zalim gibi davranıyor ve uluslararası hukuka aykırı şekilde yatırımcıları tutukluyor" şeklinde konuşan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs mahkemelerinin, Türk tarafıyla iş yapan yabancı yatırımcıları hakkında tutuklama kararı almasının "kabul edilemez" olduğunu BM Genel Sekreteri Guterres'e ilettiğini belirtti.

Rum kesiminin, turizm acentelerinin faaliyetlerini durdurmak istediğini ve tur operatörlerinin seyahatini kısıtladığını belirten Tatar, bunun, sadece adadaki insanlar arası temasa zarar vermediğini, ayrıca sonuç odaklı bir diyalog için "uygun bir atmosfer yaratma çabalarını" da yok ettiğini vurguladı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusundaki açıklamaları için en gönülden minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

Tatar, "KKTC'nin tanınması gerektiğini ve artık uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkıyla diplomatik, ekonomik, sosyal her türlü ilişkiye daha da yoğunluk göstermesi gereğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradan (BM Genel Kurulu'ndan) ifade etmesi Kıbrıs Türkünü ihya etmiştir" dedi.

Erdoğan'ın, artık federal temelde bir çözümün mümkün olmadığı yönündeki sözlerini hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı, kendilerinin de aynı doğrultuda düşündüklerini belirtti.

KKTC'nin fiili olarak 61 yıldır kendi kendini yönettiğine vurgu yapan Tatar, bundan sonra iki tarafı bir yönetimde zorla buluşturacak ve Türkiye'nin adadan çekilmesine yol açacak bir federal anlayışa karşı durmak gerektiğine olan inancını paylaştı.

Ersin Tatar, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve çatışmaların bölgeye yayılma riski bağlamında, "Coğrafi konumuna baktığımızda, Kıbrıs'ın da bir hedef haline gelme ihtimali de şu anda gündemdedir" diye konuştu.

Tatar, daha adil bir dünya kurulacaksa, orada KKTC'nin de söz hakkı olması gerektiğini kaydetti.