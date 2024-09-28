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TRT Haber 28.09.2024 22:31

İletişim Başkanlığı "İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı "İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde "tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı" yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılan kaçıklamada, "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir." ifadesine yer verildi.

İletişim Başkanlığı "İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddialarını yalanladı

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