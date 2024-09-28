Bakan Fidan: İsrail savaşın bölgeye yayılmasını istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BM Genel Kurulu bu yıl Türkiye açısından oldukça verimli geçti. Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yaptığı hitap inanılmaz derecede etki oluşturdu. Hitabın üçte ikisi Filistin meselesiyle ilgili oldu. Bu da son derece etkili oldu. Bizim için çok yoğun bir hafta oldu.

Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü. BM sisteminin çalışmadığı ortada. Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ortada. Uluslararası topluma biz canhıraş bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Küresel adaletsizliğin giderilmesinde BM etkisiz kaldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM Genel Kurulu bu yıl Türkiye açısından çok verimli geçti. Diğer heyetlerle kıyaslarsak, Türk heyetinin etkinliği oldukça öndeydi. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yaptığı hitap inanılmaz derecede etki oluşturdu. pic.twitter.com/BH5iglHd8P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2024

Çok farklı platformlarda birçok toplantı yaptık. BM çatısı altında yapılan toplatılar çok etkili oldu. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vurgusunu yaptık. ABD'nin ayak diremesi sebebiyle oylama yapılmasına engel olunuyor. İşgalin kendisi unutturulmuş, zulmün kendisi unutturulmuş, İsrail'in illüzyonu içerisinde yaşıyordu uluslarlarası toplum. Bizim ilk hedefimiz bağımsız Filistin devletinin tanınması. Bu sağlanmadıkça Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği herkesçe malum.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM sisteminin çalışmadığı ortada. Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ortada. Hem Cumhurbaşkanımız hem bizler canhıraş bir şekilde uluslararası topluma çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/dCPrDAYx69 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2024

"İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor"

İsrail durdurulmazsa savaşı başka yerlere taşıyacağını daha önce birçok defa ifade ettik. Bir sene önce ne söylediysek maalesef onlar yaşanıyor. Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var. Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM çatısı altında yapılan toplantılar çok etkili oldu. Filistin devletinin tanınması meselesini uluslararası toplum kendi gündeminde bir sorun olarak çıkarttı fakat ABD'nin ayak diremesi Güvenlik Konseyi'nde oylanmasına engel oluyor. pic.twitter.com/2WXiiyWVeb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2024

Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu. Daha önceki görüşmemizde Hizbullah'ın büyük bir çatışmaya girmeyeceği düşüncesindeydim. İsrail Lübnan'dan sonra nereye gider bununla ilgili birtakım öngörülerimiz var.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şu anda bir sene önce ne söylediysek maalesef o vuku buluyor. İsrail Gazze'de durdurulmazsa bu savaşı başka yerlere taşıyacağını söylemiştik. Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu ve ekibinde bir arzu var. pic.twitter.com/DdgFhsLUQq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2024

İsrail'e kim, nasıl "dur" diyecek?

ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Bunun üzerinden kariyerler ve networkler yapılıyor. Kongre üyesi yapılıyorlar, senatör yapılıyorlar. Lobinin etkisiyle İsrail aklına hizmet eden kabul edilmiş bir gerçek var. Bazı Amerikalılar bu durumdan rahatsızlık duyuyor. ABD'nin bütün gücünün İsrail'in emrinde olması rahatsızlık verici. Netanyahu'nun stratejilerine baktığımızda hem kendi ülkesini hem müttefiklerini büyük bit ateşin içine çekiyor.

Blinken ile görüşme

Başta Gazze olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. ABD'nin Suriye'de PKK'ya desteğinin bitmesini ele aldık.

F-35 süreci

Beklentimiz ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi. Yakın zamanda somut bir adım gelir mi, bekleyip göreceğiz.

"BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz"

Türkiye bir kimlik arayışında değil. Tarihi kimliğinden emin bir millet olarak yolumuzu sürdürüyoruz. Türkiye olarak ne Doğu ne Batı ekseninde sıkışmış değiliz. BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz ve 4 milyara yakın insanın içinde yaşadığı bir platform.

"Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke"

Normalleşme ile birlikte o ülkelerin de rahatladığını görüyoruz. Dostları ve hasımları için büyük bir ülkeyiz. Türkiye bölgede yapıcı ve olumlu bir ilişki geliştirme içerisinde. Cumhurbaşkanımızın yapıcı dili ve barış dili çok önemli.

Somali-Etiyopya krizi

Bizim genel perspeftimiz tarihi ve gönül coğrafyamızda barışın hakim olması. Türkiye bölgenin köklü bir ülkesi olarak Afrika ülkelerine yardım desteğini uzatmak zorunda. Etiyopya ve Somali ile ciddi ilişkilerimiz var. İki ülke arasında arabulucu olduk. Geldiğimiz noktada meselenin esasına inmiş durumdayız. Ben inanıyorum ki yakın zamanda bir sonuca ulaşacağız.

Türkiye'nin diplomatik ağı büyüyor

Cumhurbaşkanımız bizim için tarihi bir fırsat. Bizim uygun yöntemlerle halk tarafından oluşturulmuş bu iradeyi kullanmamız gerekiyor. Sistemli çalışarak bu iradenin oluşturduğu alanda çalışmamız gerekiyor. Birden fazla kuruluşumuz birçok noktada meseleleri çözmeye çalışıyor. Oluşturulan mekanizmayla meseleleri bulunduğu yerde çözüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızı son 1 yıl içerisinde ciddi bir şekilde reforme ettik. Dış politidaki uygun mesajları alıp üstün bir koordinasyon şeklinde az zamanda nitelikli iş yapma potansiyelindeyiz.

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