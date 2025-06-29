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Gündem
TRT Haber 29.06.2025 06:49

TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, yeni haftada Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi ile enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan kanun teklifini görüşecek. Komisyonlarda ise sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler ele alınacak.

TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
[Fotograf: AA]

Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi yer alacak. Teklif yasalaşırsa yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak, böylece iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele hedeflenecek. Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak. Su kaynaklarının etkin yönetimi için gerekli planlamalar yapılacak.

Üretim yapmayan madenler kapatılacak

Genel Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli düzenleme, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. AK Parti'nin hazırladığı 22 maddelik teklif, yerli ve milli enerji yatırımlarına destek öngörüyor. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenirken, üretim yapmayan maden tesislerinin kapatılması planlanıyor.

Hekimlerin çalışma esaslarına yeni düzenleme

Yeni haftada Meclis komisyonları da çalışmalarına devam edecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sağlık alanında çeşitli düzenlemeler içeren teklif görüşülecek. Teklifle, hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenleniyor. Artık özel hastane kadrosundaki bir hekim, iki farklı sağlık kuruluşunda hizmet verebilecek.

Salı ve çarşamba günleri, siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Siyasi parti genel başkanları, gündeme dair mesajlarını kamuoyuyla paylaşacak.

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