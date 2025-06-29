Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletindeki terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışmasını sürdüreceği belirtildi.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.