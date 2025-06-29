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Gündem
AA 29.06.2025 01:09

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletindeki terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışmasını sürdüreceği belirtildi.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.

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Pakistan Afganistan Terör Saldırısı Dışişleri Bakanlığı
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