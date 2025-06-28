8 noktada alevlerle mücadele sürüyor

İletişim Başkanlığı Türkiye genelinde son iki günde meydana gelen yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana geldi.

Yangınların 142’si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındı. Halihazırda devam eden Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Balıkesir-Havran, Balıkesir-Kepsut, Kahramanmaraş-Pazarcık, Bolu-Göynük, Gaziantep-Nurdağı ve Bilecik-Osmaneli yangınlarına müdahale çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarının azami gayretle görev yaptığı vurgulanan açılamada, "Riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.