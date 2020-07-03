Kurum genelinde 2019'dan bu yana film, dizi gibi sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, bu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır"

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları" yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığının tespit edildiği, bu nedenle de Mart 2020’de, idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidildiği ifade edildi.

Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlamanın, 26 Haziran Cuma gününden itibaren kurum geneline uygulandığı belirtildi.

'Sosyal medyayla ilgili düzenleme' tartışmalarıyla bağlantılı değil

Açıklamada, TBMM genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının zaten uygulandığı, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.