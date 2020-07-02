Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.55'te Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.