Bakan Çavuşoğlu ve Almanya İçişleri Bakanı Seehofer bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile bir araya gelerek, terörle mücadele, ırkçılık ve turizm konularını görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Alman misafirlerimizin Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli ziyaretlerini, Almanya için de tehdit olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü, ırkçı saldırılar dahil Almanya'daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık" dedi.
İçişleri Bakanı Seehofer’le görüşmemizde;— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 2, 2020
Alman misafirlerimizin Türkiye’yi sağlıklı&güvenli ziyaretlerini,
Almanya için de tehdit PKK&FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü,
Irkçı saldırılar dahil Almanya’daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık. pic.twitter.com/1rsHCxnHBx
Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.
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