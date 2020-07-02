Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Alman misafirlerimizin Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli ziyaretlerini, Almanya için de tehdit olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü, ırkçı saldırılar dahil Almanya'daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Seehofer’le görüşmemizde;

Alman misafirlerimizin Türkiye’yi sağlıklı&güvenli ziyaretlerini,

Almanya için de tehdit PKK&FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü,

Irkçı saldırılar dahil Almanya’daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık. pic.twitter.com/1rsHCxnHBx — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 2, 2020

Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.