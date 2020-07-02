Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için başvurular başlıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 300 öğrenci alımı yapılacak. Öğrenci alımı için başvurular yarın başlayacak.
Jandarma Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.
Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi jsgfSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 19:25
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