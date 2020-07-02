Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü. İki lider arasındaki görüşme 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.
Covid-19 sonrası ilk yurt dışı ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan katar emiri Al SaniSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 19:19
Son Haberler
- 19:25
- 19:21
- 19:09
- 19:02
- 18:48
Sıradaki Haber
EGM: Toplumda infial uyandıran içerikler hassasiyetle takip ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz