Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.

Covid-19 sonrası ilk yurt dışı ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.