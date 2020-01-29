ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı skandal Kudüs planına Meclis'te 5 parti ortak bildiriyle karşı çıktı.

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP grup başkan vekillerinin imza attığı bildiride, planın Filistin topraklarının işgaline meşruiyet kazandırmayı amaçladığı belirtildi.

"Filistin'in temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ibret vericidir. Sözde barış planı ölü doğmuştur" denildi.

Bildiride Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

"Sözde barış, ancak özünde çatışma olan planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.