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TBMM'de ziyaretçi yasağı uygulaması uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM'de koronavirüs önlemleri kasamında alınan ziyaretçi yasağı kararı 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.
Meclis Başkanlığından 13 Mart'ta yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart sonuna kadar TBMM'ye ziyaretçi yasağı getirilmişti.
Alınan yeni kararla yasak 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.
Etiketler: ziyaretçi yasağı tbmm koronavirüsSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:35
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