Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajlar, dün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesinin ilk etabının hizmete açılacağını belirtti.

Dün, İSTANBUL Okmeydanı Şehir Hastanemizin ilk etabını hizmete açtık. Kartal Şehir Hastanemiz daha önce hizmete açılmıştı. Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. YENİ ŞEHİR HASTANELERİMİZLE İSTANBUL’DA YATAK KAPASİTEMİZ TOPLAMDA 5.452 ARTIYOR. pic.twitter.com/KkN0Z9j0B2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020

Kartal Şehir Hastanesinin daha önce hizmete açıldığını hatırlatan Koca, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul’da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." dedi.