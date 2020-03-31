Adalet Bakanı Abdulhamit Gül infaz düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. MHP ile mutabakat sağlandı. Düzenlemenin kaç kişi kapsadığını teklif verilince öğreneceğiz" ifadesini kullandı.

3 maaşını bağışladı

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

55 kişiye stokçuluk soruşturması

Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı.

Stokçuluk yapanlara ceza geliyor. 55 kişiye stok yapmaktan soruşturma başlatıldı.

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