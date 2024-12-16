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Gündem
AA 16.12.2024 06:55

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta devam edilecek.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
[Fotograf: AA]

Genel Kurulda, 9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri bu hafta da sürecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinde günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri 70'er dakika olacak.

Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Genel Kurulun, bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasındaki program şöyle:

Bugün: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

Yarın: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı.

Aynı gün 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi, 18 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 19 Aralık Perşembe 3 maddesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi görüşülecek. Bütçe mesaisi, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerle sona erecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunda "Dijital platformlarda çocuk istismarı, bağımlılık, karşılaşılan tehlikeler, geliştirilmiş denetim mekanizmaları" konusunda sunum yapılacak.

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