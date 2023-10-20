TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

2024 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri Meclis'te başlıyor..

Bütçe, kesin hesap ve sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneye ineceğine vurgu yaparak "Daha önce de başardığımız gibi, güven ve istikrar ortamında, akılcı adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indirecek ve halkımızın alım gücünü artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, komisyonda bütçenin sunumunu yapacak.

Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak..

"2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynak 1 trilyon 592,9 milyar lira"

Yılmaz, yatırımlara ayrılan kaynak ile ilgili şunları söyledi:

"2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir."

Komisyon görüşmelerinde bir önceki yılın sayıştay raporları da değerlendirilecek.

31 Ekim Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak. 24 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzakeresi ile komisyon aşaması tamamlanacak.

2024 bütçesi, komisyonun ardından 4-15 Aralık tarihleri arasında Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.