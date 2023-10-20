Günlük kiralık evlere düzenleme TBMM Genel Kurulunda

30 maddeden oluşan teklifle günübirlik kiralamada yaşanan kayıtdışılık önlenecek. Kiralamalar belirli bir sisteme bağlanacak.

Otellerdeki gibi kimlik denetimi o sistem üzerinden yapılabilecek. Böylece güvenlik açığının önüne geçilecek.

Yıllık 50 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektörün kayıt altına alınması da sağlanacak.

Emekliye 5 bin lira ödeme

Düzenlemenin içine emekliye bir defaya mahsus yapılacak 5 bin liralık ödeme de eklenmişti. O düzenlemeden SSK, Bağ-kur ve emekli sandığına mensup tüm emekliler faydalanabilecek.

Emekli olup çalışmaya devam edenlere ise ödeme yapılmayacak. Ödemelerin 15 Kasım'a kadar yapılması öngörülüyor.