Günlük kiralık evlere düzenleme TBMM Genel Kurulunda

30 maddeden oluşan teklifle günübirlik kiralamada yaşanan kayıtdışılık önlenecek. Kiralamalar belirli bir sisteme bağlanacak.
Otellerdeki gibi kimlik denetimi o sistem üzerinden yapılabilecek. Böylece güvenlik açığının önüne geçilecek.
Yıllık 50 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektörün kayıt altına alınması da sağlanacak.
Emekliye 5 bin lira ödeme
Düzenlemenin içine emekliye bir defaya mahsus yapılacak 5 bin liralık ödeme de eklenmişti. O düzenlemeden SSK, Bağ-kur ve emekli sandığına mensup tüm emekliler faydalanabilecek.
Emekli olup çalışmaya devam edenlere ise ödeme yapılmayacak. Ödemelerin 15 Kasım'a kadar yapılması öngörülüyor.