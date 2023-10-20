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TRT Haber 20.10.2023 05:04

Günlük kiralık evlere düzenleme TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü oluşturan ilk 16 maddesi kabul edildi.

Günlük kiralık evlere düzenleme TBMM Genel Kurulunda

30 maddeden oluşan teklifle günübirlik kiralamada yaşanan kayıtdışılık önlenecek. Kiralamalar belirli bir sisteme bağlanacak.

Otellerdeki gibi kimlik denetimi o sistem üzerinden yapılabilecek. Böylece güvenlik açığının önüne geçilecek.

Yıllık 50 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektörün kayıt altına alınması da sağlanacak.

Emekliye 5 bin lira ödeme 

Düzenlemenin içine emekliye bir defaya mahsus yapılacak 5 bin liralık ödeme de eklenmişti. O düzenlemeden SSK, Bağ-kur ve emekli sandığına mensup tüm emekliler faydalanabilecek.

Emekli olup çalışmaya devam edenlere ise ödeme yapılmayacak. Ödemelerin 15 Kasım'a kadar yapılması öngörülüyor.  

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