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Gündem
AA 30.05.2023 19:05

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı.

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaları belirlendi.

Bu kapsamda Divan Salonu'nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı.

Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı.

27'nci Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.

Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurul Salonu'na yakın odalar tahsis edildi.

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