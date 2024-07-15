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Gündem
AA 15.07.2024 19:45

TBMM'de 15 Temmuz anıldı

TBMM Tören Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

TBMM'de 15 Temmuz anıldı
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, kabine üyeleri, eski TBMM Başkanları, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

TBMM'de 15 Temmuz anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesinde katıldığı canlı yayında halkı meydanlara davet ettiği konuşma, o geceden görüntüler ile camilerden okunan selalar sinevizyona yansıtıldı.

Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları yönetimindeki TRT çok sesli müzik korosunun eşlik ettiği "15 Temmuz" isimli dinleti sunuldu.

Milletvekillerinden oluşan koro, Erzurum türküsünü seslendirdi

AK Parti'li Hacıoğulları, yaptığı konuşmada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Harbi ile birinci gaziliğini, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kez istiklal müdafaasıyla ikinci gaziliğini dünyaya ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin şeref salonunda sizleri 15 Temmuz selası ile selamladık." dedi.

Şehitleri rahmetle anan Hacıoğulları, konuşmasının ardından AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile İYİ Parti İzmir Hüsmen Kırkpınar'ı sahneye davet etti.

Milletvekillerinden oluşan koro, Erzurum yöresine ait bir türkü seslendirdi.

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