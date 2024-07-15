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Gündem
AA 15.07.2024 18:08

Kurtulmuş ve Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.

Kurtulmuş ve Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yapıldı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı. Kurtulmuş, 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlar için dua etti.

Kurtulmuş ve Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı kabine üyeleri ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.

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Numan Kurtulmuş Cevdet Yılmaz 15 Temmuz
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