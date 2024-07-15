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TRT Haber, AA 15.07.2024 18:20

Kurtulmuş: Demokrasi ruhuna sahip çıktık

"Demokrasi ruhuna sahip çıktık" açıklamasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu millet, o gece çıplak elle darbecilere karşı durdu" dedi.

Kurtulmuş: Demokrasi ruhuna sahip çıktık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Anma töreni kapsamında Meclis'te konuştu:

-İsimsiz kahramanların ortaya koyduğu destansı direnişi asla unutmayacağız.

-Demokrasi ruhuna sahip çıktık. Bu millet, o gece çıplak elle darbecilere karşı durdu.

-Darbeler sadece o an yaşayanların ödediği bir bedel değildir, sonraki on yıllarda da gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir.

-15 Temmuz gecesi hayatını ortaya koyarak TBMM’nin açık kalmasını sağlayan milletvekili arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

 

 

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