Kurtulmuş: Demokrasi ruhuna sahip çıktık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Anma töreni kapsamında Meclis'te konuştu:
-İsimsiz kahramanların ortaya koyduğu destansı direnişi asla unutmayacağız.
-Demokrasi ruhuna sahip çıktık. Bu millet, o gece çıplak elle darbecilere karşı durdu.
-Darbeler sadece o an yaşayanların ödediği bir bedel değildir, sonraki on yıllarda da gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir.
-15 Temmuz gecesi hayatını ortaya koyarak TBMM’nin açık kalmasını sağlayan milletvekili arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anma töreninde konuşuyor. https://t.co/GHrzgQQvuX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2024