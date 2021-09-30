TBMM yeni yasama yılına hazır
Meclis Genel Kurul salonunun ses ve oylama altyapısı tamamen yenilendi. Yoklama ve oylama gibi yasama faaliyetlerinin büyük bir bölümü yeni kurulan dijital sistem üzerinden yapılacak.
Ses sistemi değiştirildi, oylama ve yoklama için yeni dijital sistem devreye girdi.
Yeni yasama yılı öncesi Meclis Genel Kurul salonundaki çalışmalar tamamlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına hazır.
Meclis'teki ses sistemi de değiştirildi
1996 yılından bu yana kullanılan yoklama ve sayım sistemleri tamamen yenilendi. Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme girerek oy kullanabilecekler.
Elektrik sistemleri ve halılar da yenilendi
Milletvekili koltuklarına yeni ekranlar yerleştirildi.
Sistem yenilenirken bütün detaylar düşünüldü. Güvenlik açığı oluşmaması için Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda sistem oluşturuldu.
Salondaki halılar ve elektrik sistemi de yenilendi.
Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak.
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