Ses sistemi değiştirildi, oylama ve yoklama için yeni dijital sistem devreye girdi.

Yeni yasama yılı öncesi Meclis Genel Kurul salonundaki çalışmalar tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına hazır.

Meclis'teki ses sistemi de değiştirildi

1996 yılından bu yana kullanılan yoklama ve sayım sistemleri tamamen yenilendi. Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme girerek oy kullanabilecekler.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Elektrik sistemleri ve halılar da yenilendi

Milletvekili koltuklarına yeni ekranlar yerleştirildi.

Sistem yenilenirken bütün detaylar düşünüldü. Güvenlik açığı oluşmaması için Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda sistem oluşturuldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Salondaki halılar ve elektrik sistemi de yenilendi.

Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak.