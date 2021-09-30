Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
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