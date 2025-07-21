TBMM, terörsüz Türkiye görüşmelerine ev sahipliği yapacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ilk görüşme saat 12.30'da MHP ile olacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki makamında bir araya gelecek.

Ardından saat 14.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. Görüşmede AK Parti grup yönetimi de bulunacak.

İbrahim Kalın, saat 15.30'da da DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

MİT Başkanı'nın CHP ve Yeni Yol Partisi ile de hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın, daha önce de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmişti.