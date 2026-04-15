TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştıracak

Türkiye'yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.

Siyasi parti grupları uzlaşarak araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. 21 Nisan Salı günü milletvekilleri okul saldırıları gündemiyle toplanacak.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, grup başkanvekilleriyle yaptıkları toplantıda ortak bir mutabakata vardıklarını ifade etti:

"Önümüzdeki hafta 23 Nisan. TBMM için çok önemli bir tarih. Çocuklarımızla özel oturum yapıyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik."

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun çalışmalarını yeni tamamladığını belirten Zengin, "Bu komisyonu tamamlayacak, daha farklı verilerle donatacak ve nihayetinde bu konuya dair TBMM'nin kapsamlı bir çalışma yapacağı yeni bir komisyon kurmaya hep beraber karar verdik." dedi.

Saldırıya yönelik Genel Kurul'da tepkiler de yüksekti. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç, konunun her yönüyle araştırılması gerektiğini belirtti.

Saldırılara ilişkin Meclis'te bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının planlandığını aktaran Kılıç, "Ortak ve siyaset üstü bir karar alındı. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes bu karara 'evet' dedi. İnşallah salı günü Genel Kurulumuzda bu karar çıkacak. Bundan sonraki olayların önlenmesi adına her yönüyle bir çalışma yapılacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de Meclis'in konuyu en derinlikli şekilde ele alacağını vurguladı.

Emir, Meclis'in böylesine ağır, yıkıcı ve vahim bir acıyı konuşmasının çok doğru olduğunu belirterek, "Bu mesele çok katmanlı, çok yönlü. Adli, kriminal, psikoloji, sosyal medya, aile, ekonomik tarafı var. Bunu her yönüyle araştırmak lazım." dedi.