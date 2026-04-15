Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.04.2026 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiklerini, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i Türkiye'de ağırlamayı istediklerini belirtti.

ETİKETLER
Kanada Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklama
18:53
DMM: Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit edenler hakkında adli süreç başlatılmıştır
17:31
Enerjinin yeni gözdesi: Nadir toprak elementleri
17:28
Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 167'ye çıktı
17:49
Türk profesörlerden 'akıllı şırınga': Ameliyatlarda risk azalacak
18:22
Bahçeli: Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ