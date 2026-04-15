Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiklerini, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i Türkiye'de ağırlamayı istediklerini belirtti.