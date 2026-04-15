Gündem
TRT Haber 15.04.2026 18:39

DMM: Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit edenler hakkında adli süreç başlatılmıştır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkındaki içeriklere dair, "Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek; devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, halkın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletin tüm ilgili birimlerinin, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halinde olduğu belirtilerek şunlar aktarıldı:

"Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir."

Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Bahçeli: Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli
