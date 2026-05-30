AA 30.05.2026 15:31

Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı

İstanbul Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsünün park halindeki tıra çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yakuplu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde rampadan inerken freni arızalanan C.E. idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, park halindeki tıra çarptı.

Otobüs şoförü yaralanırken, tırın yanında bulunan park halindeki bir otomobil de kazada hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü C.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün tıra çarpması ve araçtan inen şoförün kendini yere bırakması yer alıyor.

